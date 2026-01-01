以色列元旦起禁37人道组织运作 联合国欧盟批评

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷31日电） 以色列计划从2026年元旦起，禁止37个援助组织在加萨（Gaza）运作，除非它们交出巴勒斯坦员工的详细资料。此举已引发联合国和欧洲联盟（EU）日益增长的批评。

数个非政府组织（NGO）告诉法新社，新规定将对运往加萨的粮食和医疗物资造成重大影响。人道团体也警告，现有援助已不足以满足这个满目疮痍地区的需求。

以色列要求非政府组织提供资料的最后期限，将在今天午夜到期。

以色列侨民事务及反犹太主义部发言人齐维克（Gilad Zwick）点名了37个迄今未能符合新规定的非政府组织，并表示：「他们拒绝提供巴勒斯坦员工名单，因为他们和我们一样清楚，其中一些人涉及恐怖主义或与哈玛斯（Hamas）有关。」

齐维克说：「我高度怀疑他们在10个月内没做的事，会突然在不到12小时内完成。我们当然不会接受任何只是为了作秀、只为获得延期的合作。」

对此，仍在加萨部分地区掌权的巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」将以色列的决定斥为「犯罪行为」，并敦促联合国及广大国际社会予以谴责。

以色列则表示，新规定旨在防止以国指控支持恐怖主义的机构在巴勒斯坦土地上运作。