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以色列前总理欧麦特：川普应要求尼坦雅胡适可而止

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（法新社巴黎9日电） 以色列前总理欧麦特受访时表示，美国总统川普应该要求以色列总理尼坦雅胡「适可而止」。欧麦特并谴责加萨战争的持续是一项「罪行」，他坚称两国方案是结束冲突的唯一办法。

在2006年至2009年间担任以色列总理的欧麦特（Ehud Olmert）在巴黎接受访问时说，美国对以色列政府的影响力「超过其他所有强权的总和」，而川普可以「发挥关键作用」。

欧麦特说，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能阻止巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日对以色列发动突袭，「是作为领导人彻底的失败」。

他说，尽管国际社会最初认为，以色列在遇袭之后拥有自我防卫的权利，但尼坦雅胡今年3月拒绝结束战争的机会，反而加强军事行动后，国际社会的观点已有所改变。

欧麦特指控尼坦雅胡「将个人利益置于国家利益之上」。

分析人士指出，尼坦雅胡担心，一旦战争停止，他的强硬派伙伴将退出执政联盟，导致联合政府垮台，而他也可能在随后的大选中败选。

欧麦特说：「如果战争无法拯救人质，也无法比之前更有效地铲除哈玛斯，反而导致将士阵亡、人质遇害，以及无辜的巴勒斯坦人丧命，在我看来，这就是一项罪行。」

他说：「这样的行为应当受到谴责，而非被接受。」

欧麦特表示，川普应该把尼坦雅胡召进白宫椭圆形办公室，当着镜头对他说：「比比（Bibi，尼坦雅胡的昵称），够了」。

欧麦特补充说：「就是这样。我希望他（川普）能这么做。对川普来说，没有什么是不可能的。我不知道这是否真的会发生，但我们必须抱着希望并鼓励他。」

尽管美国偶尔会对加萨局势表达关切，但华府仍是以色列重要盟友，美国不仅在联合国安全理事会动用否决权阻挡有关加萨停火的决议，还批准对以色列价值数十亿美元的军售案。

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