以色列原拟发动空袭 应黎巴嫩军方请求暂时喊卡

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列军方表示，将暂停原定今天展开的空袭行动；以军指出，这场行动目的在于打击真主党（Hezbollah）位于黎巴嫩南部的军事基础设施。

以色列和黎巴嫩民兵组织真主党2024年11月达成停火协议，试图终结双方持续一年多的冲突。加萨战争2023年10月爆发后，黎巴嫩和以色列边境的暴力冲突不断加剧。

然而，自停火协议生效以来，以色列仍多次轰炸黎巴嫩，并表示此举是为了打击真主党成员及其设施，以防止这个组织重新武装。

以色列军方今天稍早发出警告，宣布即将发动攻击，要求黎巴嫩南部亚努赫（Yanuh）地区民众立即撤离。

以军发言人阿德雷（Avichay Adraee）随后表示，「已暂停这波攻势」，还说军方「正持续监控相关目标」。

他在社群平台X指出，以军之所以暂停行动，是因为黎巴嫩军方「再次要求进入指定地点…以处理违反协议的情况」。 阿德雷强调，以军「不会允许」真主党「重新部署或重新武装」。 一名黎巴嫩安全消息人士表示，黎巴嫩军方先前曾试图搜查以色列军方计划攻击的一栋建筑，但因居民反对而宣告失败。 不过，这名消息人士向记者表示，由于居民「感受到威胁」，且因担心遭到空袭而撤离，黎巴嫩军方已成功进入并搜查这栋建物。（编译：刘文瑜）