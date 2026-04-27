以色列大选新局浮现 两前总理携手挑战尼坦雅胡

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列前总理班奈特（Naftali Bennett）与在野党领袖拉皮德（Yair Lapid）今天宣布，两人将共同成立新政党、参加今年大选，目标是推翻现任总理尼坦雅胡。

法新社报导，班奈特与拉皮德在电视上发表联合声明，他说：「今晚我们共同成立团结党（Beyahad），这个政党由我领导，将带来伟大胜利，开启我们美丽国家的新时代。」

拉皮德则声明表示：「班奈特是一位右派政治人物，但他诚实，我们彼此信任。」

班奈特说，一旦当选，他将成立全国调查委员会，要调查导致2023年10月7日哈玛斯（Hamas）袭击事件的种种失误。而现任尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府至今都拒绝展开调查。

自哈玛斯那场袭击以来，班奈特与拉皮德一直公开批评尼坦雅胡处理战争的方式，拉皮德甚至对最近以色列与伊朗达成两周停火协议，称为「政治灾难」。

●班奈特由幕僚变对手 最有希望总理人选

民调显示，班奈特是今年10月大选最有机会击败尼坦雅胡的候选人。

现年54岁的班奈特，来自美国移民家庭，曾是高科技创业家，2005年以1亿4500万美元出售了自己的新创公司。以色列历经两年多的加萨（Gaza）战争之后，班奈特颇能引起部分年轻世代的共鸣。

班奈特曾是尼坦雅胡的顾问幕僚，但随着时间推移，他已成为尼坦雅胡政策的坚定反对者。

他的新搭档、62岁的拉皮德曾是知名电视记者，在2012年步入政坛、创立「未来党」（Yesh Atid），后来发展为以色列的第二大政党。

拉皮德除了短暂担任总理外，一直是在野党的领袖。

现任总理尼坦雅胡计划带领所属政党，参加最迟10月底举行的大选。（编译：纪锦玲）