以色列总统受邀悼念雪梨犹太罹难者 澳洲拒绝逮捕诉求

afp_tickers

3 分钟

（法新社雪梨5日电） 澳洲政府今天回避了人权律师等人要求在以色列总统赫佐格到访时将其逮捕的呼吁。赫佐格此行目的是向去年发生在邦代海滩的反犹太大规模枪击事件的罹难者致意。

去年12月14日，在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）举行的一场犹太节日━光明节（Hanukkah）庆祝活动中发生攻击事件，造成15人死亡。法新社报导，赫佐格（Isaac Herzog）获邀自9日起展开为期4天的访问，其间将与犹太社群会面。

一项由联合国成立的调查于2025年发现，赫佐格曾表示所有巴勒斯坦人━「整个民族」都应对2023年10月7日哈玛斯（Hamas）对以色列的攻击负责，这番言论被指为「煽动授权进行种族灭绝」。

以色列方面「明确」否认该调查报告，称其「扭曲事实、虚假不实」，并要求废除该机构。

作为联合国调查以色列及巴勒斯坦地区人权侵害的「独立国际调查委员会」成员，人权律师席多提（Chris Sidoti）表示：「如果他来，应该逮捕他。」

席多提公开呼吁取消赫佐格的邀请，或在他抵达时予以逮捕。他说，总理艾班尼斯（Anthony Albanese）邀请以色列总统是一个「愚蠢的错误…这是一个错误的决定，必须在还来得及之前取消」。

亲巴勒斯坦人士已号召在雪梨及澳洲全国各地举行抗议赫佐格到访的活动。不过，自邦代海滩攻击事件发生后， 澳洲警方被赋予新的权力，可以拒绝批准当地示威活动。

对于赫佐格是否应被逮捕的提问，澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，他是应政府邀请、并依犹太社群意愿来访。

她说：「赫佐格总统获邀访问澳洲，是为了向邦代海滩罹难者致意，并在我们所见最严重的本土恐怖攻击与反犹事件后，陪伴并支持澳洲犹太社群。」