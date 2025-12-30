以色列打破传统表彰非公民 将颁最高荣誉给川普

（法新社华盛顿29日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布，将把以色列最高平民荣誉「以色列奖」（Israel Prize）颁给美国总统川普，此举将打破数十年来只表彰本国公民的传统。

尼坦雅胡在佛罗里达州与川普进行友好会晤后表示，此举反映出以色列对川普给予支持「普遍的感激之情」。

尼坦雅胡告诉媒体：「川普总统打破了许多惯例，让大家感到惊讶，然后他们才发现，『喔，好吧，也许，你知道，他终究是对的』。」

他说：「所以我们也决定打破一项惯例，或创造一项新惯例，那就是颁发『以色列奖』。」

尼坦雅胡曾在10月盛赞川普是以色列「有史以来最伟大的朋友」。在此之前，伊斯兰主义武装组织「哈玛斯」（Hamas）根据川普和他的团队所斡旋的加萨和平协议，释放了2023年10月7日攻击事件中幸存的最后20名人质。

这位以色列领袖在谈到川普获奖时表示：「我必须说，这反映出以色列各界的普遍情感。」

他说：「他们感谢您为帮助以色列、为帮助我们共同对抗恐怖分子及那些意图摧毁我们文明的人所做的一切。」

一般而言，「以色列奖」只保留给以色列公民或居民，仅有的例外是为「对犹太人民有特殊贡献」者设立的类别；唯一一位曾获这个版本荣誉的非以色列人是印度指挥家祖宾．梅塔（Zubin Mehta），他于1991年获奖。

显然喜不自胜的川普表示，这个奖项「令人十分惊喜，也让人非常感激」，并暗示他可能会飞往以色列参加颁奖典礼。这场典礼传统上会在以色列独立纪念日前夕举行。