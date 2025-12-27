以色列承认索马利兰 埃及土耳其吉布地齐声谴责

afp_tickers

（法新社开罗26日电） 埃及外交部表示，埃及今天加入土耳其、索马利亚及吉布地共和国的行列，齐声谴责以色列承认索马利兰为独立国家。

埃及外交部表示，埃及外长已与土耳其、索马利亚和吉布地共和国外长通话，一致谴责以色列此举，并强调「全力支持索马利亚的统一、主权与领土完整」。

索马利亚外交部发出声明警告，以色列此举是对索马利亚主权的「蓄意攻击」，将破坏区域和平。

分析人士认为，以色列承认索马利兰的背后具有战略考量。

以色列国家安全研究所（Institute for National Security Studies）上月报告说：「以色列基于多重战略考量在红海地区需要盟友，其中包括未来可能对青年运动（Houthis）采取行动。」青年运动是获得伊朗支持的叶门叛军。

2023年10月加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争后，以色列多次空袭叶门目标，以报复青年运动对以色列的攻击。青年运动称这些行动是声援加萨的巴勒斯坦人。今年10月加萨脆弱的停火协议生效后，青年运动已停止攻击。

由于缺乏国际承认，索马利兰在获得外国贷款、援助与投资方面受限，仍极度贫困。

内陆国家衣索比亚与索马利兰去年达成协议，租用一段海岸线以取得港口和军事基地使用权，此举激怒索马利亚。

以色列一直试图加强与中东及非洲国家的关系。

美国2020年在川普执政时推动历史性协议，包括以色列与穆斯林占多数的阿拉伯联合大公国、摩洛哥等国关系正常化，但近年爆发的战事，尤其是在加萨，引发阿拉伯世界不满，阻碍了以色列近年的外交行动。