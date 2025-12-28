以色列承认索马利兰 青年运动：当地任何布局将成目标

（法新社沙那28日电） 叶门什叶派激进团体青年运动叛军领袖今天在声明中警告，以色列在索马利兰的任何部局都将被视为「军事目标」。以色列承认脱离索马利亚独立的索马利兰之举遭到一波国际谴责。

根据青年运动（Houthi）所属媒体今天在网路上发布的声明，青年运动最高领袖胡提（Abdulmalik al-Houthi）表示：「我们将以色列在索马利兰的任何部局视为我方武装部队的军事目标，因为这构成对索马利亚和叶门的侵略，也威胁到区域安全。」

以色列于26日宣布正式承认索马利兰，成为自从1991年该自行宣告独立共和国脱离索马利亚以来，第一个予以承认的国家。

胡提警告，此举将酿成严重后果，称承认索马利兰「是针对索马利亚及其周边的非洲地区，以及叶门、红海和红海沿岸国家的敌对立场」。

数十年来积极寻求国际承认的索马利兰位处亚丁湾（Gulf of Aden）战略要地，拥有自己的货币、护照和军队。

区域分析人士认为，与索马利兰关系升温将有助以色列更方便进入红海，使其得以对叶门的青年运动叛军进行打击。

2023年10月加萨战争爆发后，以色列多次袭击叶门目标，作为对青年运动攻击以色列的回应。

以色列承认索马利兰引发非洲联盟（African Union）、埃及、土耳其、有6个成员国的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）和总部位在沙乌地阿拉伯的伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）批评。

欧洲联盟则坚称，索马利亚的主权应该受到尊重。