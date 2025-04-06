以色列拒绝2工党议员入境 英外交大臣：难以接受

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（法新社伦敦6日电） 英国外交大臣拉米今天表示，以色列拘留英国国会议员杨缘与穆罕默德并拒绝他们入境的作法，是「不可接受」且极度让人关切的。

英国媒体报导，来自执政工党的杨缘（Yuan Yang）和穆罕默德（Abtisam Mohamed）从伦敦飞往以色列，但在抵达后被阻止入境并遭驱逐。

拉米（David Lammy）在声明中表示：「赴以色列的国会代表团，有两名英国议员遭以色列当局拘留并拒绝入境，这不仅不可接受，还具有反效果，令人深感担忧。」

「我已经向以色列政府相关人员明确指出，这不是对待英国国会议员的方式，我们今晚已与两位议员联系，提供支持。」

拉米表示：「英国政府持续聚焦于重返停火协议，并展开谈判以停止流血冲突、释放人质并结束加萨战争。」

以色列上个月恢复在加萨的军事行动，结束与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间短暂的停火协议，说要透过夺取大片土地的策略来迫使哈玛斯释放仍被关押在加萨的人质。

哈玛斯治下的加萨走廊卫生部表示，自以色列上个月恢复轰炸以来已有1249人丧生，使得以哈2023年10月7日爆发战争以来的加萨死亡总数达到5万609人。