仿效澳洲 法国拟禁止15岁以下儿少使用社群媒体

（法新社巴黎1日电） 根据法新社取得的一份法案草案，法国将再度尝试保护儿童及少年免于过度使用数位萤幕，计划于9月前提出法案，禁止15岁以下儿少使用社群媒体。

这项倡议获得法国总统马克宏（Emmanuel Macron）支持。他本月稍早表示，国会应于1月开始就此提案展开讨论。澳洲去年12月已正式实施16岁以下儿少禁用社群媒体的政策，创下世界首例。

法案草案指出：「许多研究与报告证实，儿少过度使用数位萤幕会带来各种风险。」

法国政府表示，儿少未受限制上网容易接触不当内容，可能遭受网路霸凌，或出现睡眠模式改变等问题。

该草案共有两条条文：禁止线上平台向15岁以下儿少提供社群媒体服务；禁止中学学生使用手机。

马克宏曾表示，保护未成年人的数位安全是政府优先政策，但在执法与国际法规范上仍面临挑战。早在2018年，法国就已禁止学前教育机构与国中学生使用手机，但实际执行情况有限。此外，法国于2023年通过的「数位法定年龄15岁」法案，因违反欧洲联盟规定而无法施行。

与此同时，法国参议院上月通过一项倡议，旨在保护青少年免于过度使用数位萤幕及社群媒体，其中规定13至16岁的青少年注册社群媒体帐号须取得家长同意。该提案已提交国民议会，仍须获得同意才能正式成为法律。