伊拉克什叶派联盟力挺马里奇 无惧川普威胁

（法新社巴格达31日电） 掌握国会多数席位的伊拉克主要什叶派联盟表示，尽管美国威胁将终止对伊拉克的所有支持，该联盟仍将支持马里奇（Nouri al-Maliki）出任下一任总理。

自美国2003年挥军入侵伊拉克推翻长期统治者海珊（Saddam Hussein）以来，美国一直对伊拉克政治具有重大影响力，但美国同时与伊拉克另一主要盟友伊朗处于敌对关系。 马里奇是名老谋深算的政治人物，且身为权力掮客，他曾在2006年至2014年间领导政府，是伊拉克唯一任职两届的总理。 他一度获得当时美国占领当局的支持，但随着与伊朗关系日益密切，而与华府关系恶化。 马里奇上周获得「协调架构」（Coordination Framework）力挺，推举为伊拉克下任总理。协调架构是一个由多个什叶派团体组成的联盟，成员与伊朗有不同程度的联系，近年来崛起成了主要执政联盟。 不过几天后，美国总统川普发出最后通牒，宣称马里奇是「非常糟糕的选择」，并表示若他当选，美国「将不再协助伊拉克」。 协调架构今天再度表态支持其提名的人选。协调架构说：「选择总理纯属伊拉克宪法事务…不容外国势力干涉。」

该联盟还表示，将致力于「与国际社会，尤其是主要全球强权，建立以相互尊重与不干涉内政为基础的平衡关系」。