伊朗反政府抗议后内阁通过协议 正式允许女性骑机车上路

（法新社德黑兰4日电） 伊朗劳工新闻通讯社（ILNA）报导，伊朗第一副总统阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）昨天签署一项厘清交通法规的决议，允许女性可骑机车，该决议已于1月底获得内阁通过。

决议规定，交通警察必须「为女性申请人提供实际的驾驶训练，并在警察直接监督下组织考试、发给女性机车驾照」。

这项变革正值伊朗爆发一波大规模抗议行动之后，这波抗议源于伊朗民众不满经济困境而集结，而在上月演变为全国性反政府示威。

伊朗政府承认动乱期间有超过3000人死亡，并强调多数死者为安全部队与旁观者。

自1979年伊斯兰革命以来，伊朗女性面临诸多社会限制，其中服仪规定对骑机车的女性来说是一大挑战。

伊朗当局规定女性必须在公开场合以头巾遮盖头发，并穿着宽松且朴素的服装，但随着骑机车的女性人数近几个月急剧增加，许多女性开始违反这些规定。

回顾2022年，22岁库德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反服装规定被捕后死于狱中，在伊朗各地爆发女性主导的抗议风潮，掀起争取自由的「头巾革命」。

伊朗法律过去并未明确禁止女性骑机车，但实际上当局却拒绝发驾照给女性。由于这种法律灰色地带，即使女性是交通事故中的受害者，也常被追究法律责任。

伊朗女性如今可正式取得机车驾照，终结多年来的法律模糊地带。