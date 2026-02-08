伊朗外长盼复谈 划红线警告美方：勿动武

（法新社巴黎7日电） 伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他希望能够尽快恢复与美国的谈判，同时重申德黑兰的红线，并警告美国勿发动任何攻击。

根据阿拉奇在官方Telegram频道上发布的半岛电视台（Al Jazeera）采访摘要，他表示，在6日于阿曼举行的会谈中，伊朗的飞弹计画「绝无谈判空间」。 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）预计将在下周于华府与美国总统川普会面时，提出弹道飞弹计画相关议题。

阿拉奇同时警告，若美国攻击伊朗领土，德黑兰将锁定美国在该地区的军事基地作为目标。 在此之际，伊朗谈判的首席代表魏科夫（Steve Witkoff）与库许纳（Jared Kushner）访问位于阿拉伯海的美国航空母舰林肯号（USS Abraham Lincoln），此举显示美国军事行动的威胁依然存在。 美军中央司令部（CENTCOM）在社群媒体上发文表示，这两位高层官员登上这艘核动力舰艇进行视察。

魏科夫在个人社群媒体发文表示，这艘航空母舰及其打击群「守护我们安全，并贯彻川普总统以实力维护和平的讯息」。

阿拉奇今天表示，尽管在阿曼首都马斯开特（Muscat）举行的会谈采间接形式，但「仍有机会与美方代表团握手」。 他称这次会谈是「好的开始」，但强调「建立信任还有很长的路要走」，并表示将于近期重启协商。