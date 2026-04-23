伊朗宣称不会开放荷莫兹海峡 除非美国停止封锁

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（法新社德黑兰22日电） 伊朗今天表示，只要美国海军持续封锁，就不会重新开放荷莫兹海峡（Hormuz Strait）。于此同时，伊朗也宣布扣押2艘试图通过这条战略水道的船只。

美国总统川普昨天表示延长停火期限，争取更多时间由巴基斯坦斡旋和平谈判。伊朗表示欢迎巴基斯坦的努力，但并未进一步回应川普说法。

尽管美国与伊朗之间的停火期限已经延长，曾率代表团参加在巴基斯坦举行的首轮谈判伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，「唯有在不受海军封锁侵犯的前提下，全面停火才有意义。」

卡利巴夫指出，「在公然违反停火的情况下，不可能重新开放荷莫兹海峡。」

自以色列与美国对伊朗发动攻击以来，美国股市尽管回升，但油价持续飙涨，并因战争是否会重启的不确定性因素进一步上扬。

川普表示，他给予伊朗「分裂的」领导层时间以便提出谈判方案。许多观察人士认为，这是一种避免战事重启，保全颜面的作法。

川普告诉纽约邮报，即使伊朗尚未确认参与，谈判仍可能在2到3天内于巴基斯坦恢复。美国副总统范斯（JD Vance）今天已暂停前往巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）。

伊朗精锐的伊斯兰革命卫队今天表示，其海军拦截2艘企图穿越荷莫兹海峡的船只，并引导其驶往伊朗海岸。这条狭窄的水道承载全球1/5石油运输。

伊斯兰革命卫队在声明中表示：「今天上午在荷莫兹海峡发现并且拦截2艘违规船只。」

这些船只已确认为悬挂巴拿马旗的货柜船「MSC Francesca」以及悬挂赖比瑞亚旗的「Epaminondas」。

巴拿马外交部证实「MSC Francesca」遭扣押，称此为「对海上安全的严重攻击」，激起「不必要的情势恶化」。

美国海军奉川普命令，试图封锁往返伊朗港口船只，即使双方停战，也试图增加对伊朗经济的压力。