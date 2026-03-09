伊朗攻击荷莫兹海峡 近10艘船遇袭酿7死

afp_tickers

（法新社巴黎8日电） 数据分析机构指出，自从伊朗开始封锁荷莫兹海峡（Hormuz Strait）以报复美以空袭，目前约有10艘船只在海峡及其附近海域遭到攻击，其中4起事件合计造成7人丧生。

法新社报导，荷莫兹海峡是运输石油和其他货物的重要航道，自2月28日伊朗战争爆发后一周来，攻击事件让海峡交通几近停摆。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）发布约10项攻击警报及可疑活动警告，但并未透露涉事船只的详细资讯。

国际海事组织（IMO）6日在网站列出资料，过去一周内在荷莫兹海峡发生9起船只遇袭事件，其中4起合计造成7人死亡。

●伊朗官方立场不一致

伊朗自身也是要经过荷莫兹海峡来出口石油，官方对于是否封锁海峡的态度并不明确。 伊朗一名革命卫队将领本月2日警告，伊朗将「烧毁任何妄图通过海峡的船只」，并封锁波斯湾地区所有石油出口。

不过，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）5日则表示，伊朗「无意关闭」荷莫兹海峡。

美国能源部长莱特（Chris Wright）6日表示，一旦条件允许，美方将护送航行荷莫兹的商船。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）3日指出，他正寻求组建联盟，以确保区域内「对全球经济至关重要的航道」安全。（编译：纪锦玲）