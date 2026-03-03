伊朗无人机与飞弹轰巴林美军基地 美下令非紧急人员撤离

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰／华盛顿3日电） 伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）今天透过官方媒体发布声明说，已对位于巴林的一座美国空军基地发动攻击。美国国务院已下令驻巴林和约旦的非紧急人员及家属离境。

伊朗通讯社（IRNA）在Telegram发文指出：「伊斯兰革命卫队宣布，海军部队已于黎明时分对巴林希克伊沙（Sheikh Isa）地区的美军基地发动大规模无人机与飞弹攻击。」

革命卫队在声明中表示，已派出20架无人机并发射3枚飞弹，「摧毁了这座基地的主要指挥总部」，但未提供相关证据。

美国与以色列2月28日联手空袭伊朗，伊朗随即在波斯湾地区发动报复性飞弹与无人机攻击，区域情势急遽升温。

美国军方官员表示，在周末爆发的中东战事中，美军摧毁了伊朗革命卫队的指挥据点，以及伊朗的防空系统与飞弹发射设施。

美军中央司令部（US Central Command）在社群平台X发文指出：「美军在持续的军事行动中，摧毁了伊斯兰革命卫队的指挥与控制设施、伊朗防空能力、飞弹与无人机发射场，以及军用机场。」

美国国务院今天表示，随着伊朗展开报复性空袭，国务院已下令驻巴林及约旦的非紧急人员和其家属离境。国务院稍早已要求驻伊拉克人员尽速撤离。

国务院在社群平台X发文说，已更新对巴林与约旦的旅游警示，「以反映要求非紧急美国政府人员和其家属撤离的决定」。

国务院在更新的旅游警示中表示，基于安全考量，已于2日「下令非紧急美国政府雇员离开伊拉克」。（编译：刘文瑜）