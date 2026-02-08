伊朗质疑美方是否认真看待磋商

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰8日电） 美国持续制裁伊朗之际，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示德黑兰对华府缺乏信任，甚至怀疑美国是否真心希望透过磋商解决当前的双边关系危机。

法新社报导，阿拉奇在首都德黑兰举举行的一场论坛中指出，美国持续制裁伊朗且近期在中东加强军事部署，「引发我们质疑对方是否真心准备展开真正的磋商，我们正密切注意局势和评估各项讯号，之后再决定是否继续磋商」。

阿拉奇也说：「伊朗已经为了自身的和平核子计画和铀浓缩付出沉重代价」，强调「为何我方如此坚持铀浓缩，即使战争强加于我们身上，我方也拒绝放弃？因为没人有权支配我们的行为」。

阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天表示，希望尽快恢复与美国的谈判，同时重申德黑兰的红线，示警美国勿发动任何攻击。他强调，若美国攻击伊朗领土，德黑兰将锁定美国在该地区的军事基地作为目标。

同时，与伊朗谈判的美国首席代表魏科夫（Steve Witkoff）和库许纳（Jared Kushner）访问位于阿拉伯海的美军航舰林肯号（USS Abraham Lincoln），凸显美国军事行动的威胁依然存在。

美军中央司令部（CENTCOM）在社群媒体上发文表示，这2名高层官员登上这艘核动力舰艇进行视察。

魏科夫在个人社群媒体发文说，这艘航舰及其打击群「守护我们安全，并贯彻川普总统以实力维护和平的讯息」。