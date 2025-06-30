供武以色列打加萨 美德军火商被挪威基金踢出投资组合

afp_tickers

2 分钟

（法新社奥斯陆30日电） 挪威最大退休基金KLP今天宣布，已将美国豪士科集团和德国蒂森克虏伯集团踢出其投资组合，因为这两家公司对以色列军方出售在加萨使用的武器装备。

KLP表示，豪士科集团（Oshkosh Corporation）供应以军卡车，以军将其改装成装甲运兵车。KLP还指控蒂森克虏伯集团（ThyssenKrupp），在加萨战争爆发前，即已同意提供以色列海军小型护卫舰和潜艇。

KLP资产管理公司（KLP Asset Management）负责任投资主管阿济兹（Kiran Aziz）在声明中表示：「企业负有进行尽职调查（due diligence）的独立责任，以避免参与侵犯基本人权和人道主义法的行为。」

KLP出售其在豪士科持有的价值1900万克朗（约190万美元）股份，还出售在蒂森克虏伯持有的价值1000万克朗投资。

KLP表示，是依照公司内部准则，将豪士科与蒂森克虏伯踢出投资组合，该准则是关于「出售武器给武装冲突中的国家，而这些国家使用这些武器的方式，严重且系统性违反管辖冲突的国际法」。

KLP强调，豪士科与蒂森克虏伯和以军有长期合作关系，2023年10月7日加萨战争爆发后，仍继续向以色列军队提供武器。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）