侵乌后首访欧盟国 俄外长出席马尔他欧安组织外长会议

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（法新社马尔他塔卡利5日电） 俄罗斯与乌克兰外交部长今天均将出席在马尔他举行的欧安组织外长会议。这将是俄外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）自2022年俄罗斯入侵乌克兰之后，首次访问欧盟国家。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也将出席在马尔他塔卡利（Ta’Qali）举行的欧洲安全暨合作组织（OSCE）外长会议，不过他并无会见拉夫罗夫的计画。

根据俄罗斯媒体报导，目前受到欧盟制裁的拉夫罗夫，自2021年12月参加在斯德哥尔摩举行的欧安组织会议以来，即未再访问过欧盟国家。

欧安组织成立于1975年，目的在解决冷战期间东西方之间的紧张关系，目前有57个成员国，包括土耳其、蒙古、英国和加拿大，还有美国、乌克兰和俄罗斯。 这个组织协助成员协调人权和军备控制等问题，但莫斯科指责它背离创立宗旨的声浪与日俱增。

拉夫罗夫一年前在北马其顿举行的上次外长会议，指责欧安组织沦为北约和欧盟的「附庸」。

乌克兰呼吁将俄罗斯排除在欧安组织之外，并且因为拉夫罗夫的出席，抵制去年在北马其顿首都史高比耶（Skopje）举行的外长会议。

不过，乌克兰昨天表示外交部长西比哈（Andriy Sybiga）将出席今天在马尔他揭幕的欧安组织外长会议。对乌克兰来说，会议的时间点非常微妙。

美国候任总统川普矢言尽快促成协议以结束俄乌战争，这使得乌克兰在川普就职前急忙寻找施力点。

乌克兰盟友、波兰外交部长席科斯基（Rados?aw Sikorski）昨天表示，不会与拉夫罗夫在马尔他「举行会谈」，并质疑为何莫斯科仍是欧安组织的一员。

今年欧安组织外长会议东道主马尔他政府发言人表示，虽然拉夫罗夫遭欧盟冻结资产，但他并无旅行禁令加诸于身，因此邀请这名俄罗斯外长出席以「维持沟通管道畅通」。 俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天表示，拉夫罗夫将利用本周会议痛斥欧安组织的「制度性危机」。

沙卡洛娃声称一些西方国家「利用此平台谋取自身利益」，并认为欧安组织已经「乌克兰化」。