俄中安理会相挺委内瑞拉 联手抨击美国牛仔行径

（法新社纽约23日电） 俄罗斯和中国今天在联合国安全理事会（UN Security Council）联手发言，共同批评美国对委内瑞拉施加压力，并以「牛仔行径」与「恐吓」形容美国作为。

委内瑞拉在俄罗斯与中国支持下请求召开安理会紧急会议，并在会中指责美国犯下「我国历史上最大宗的勒索」。

美国在加勒比海部署大批军力，对委内瑞拉实施海上封锁并拦截多艘油轮，美国认定这些船只系受到制裁。

今天会议上，美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）回应批评时表示，「美国将竭尽全力保护我们的半球、我们的边界和美国人民。」

美国总统川普指责委内瑞拉，利用其最主要的石油资源资助「毒品恐怖主义、人口贩运、谋杀和绑架」。

委内瑞拉否认参与任何毒品贩运，并坚称美国试图推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权，以夺取世界最丰富的委内瑞拉石油储备。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）表示，「美方违反所有主要的国际法准则」，并称美国的封锁是「侵略行为」。

涅班济亚向安理会表示，「华盛顿应对这种牛仔式行为造成的持续性灾难，负起责任。」

中国代表孙磊表示：「中国反对一切单边主义和霸凌行为，支持各国捍卫国家主权和尊严。」

瓦尔兹则是重申川普对委内瑞拉总统的指控，称「马杜洛是美国司法部门通缉逃犯，也是外国恐怖组织『太阳集团』（Cartel de los Soles）领袖。」

不过专家表示，并无证据显示存在一个结构严密、层级分明，名为「太阳集团」的组织。

美国政府同时悬赏5000万美元，徵求任何有助于逮捕马杜洛的资讯。马杜洛是俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）坚定盟友。