俄乌战争未歇 泽伦斯基与川普谈采购美防空系统

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（法新社海牙25日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天说，他在荷兰海牙的北约峰会场边会晤美国总统川普，两人讨论了乌克兰采购美国防空系统事宜；川普则于北约峰会后谈到，「看看我们是否能提供一些」。

俄罗斯加强空袭乌克兰，几乎每天都出动大批无人机且发射大量飞弹，造成平民死亡、房屋和基础设施受损，乌克兰正竭尽全力保卫领空。

俄罗斯昨天向乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）发动无人机和飞弹攻势，导致21人死亡、超过300人受伤。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体表示：「我们跟（美国）总统讨论了保护我国人民的问题–首先是采购美国防空系统。」

他还提到，基辅当局「已经准备好采购这些设备，并支持美国武器制造商」，而且「欧洲可以提供帮助」。

川普（Donald Trump）在北大西洋公约组织（NATO）峰会后，被媒体问到是否会向乌克兰提供爱国者飞弹，他含糊说道「看看我们是否能提供一些」，并指称华府也向以色列供应这种飞弹。

泽伦斯基指出，自己和川普还商讨美乌两国共同生产无人机的可能性，他也形容与川普50分钟对话是「良好」且「实在的」。