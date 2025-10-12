俄军持续进逼 乌东战略重镇下令撤离居民

（法新社基辅12日电） 随着俄罗斯军队持续深入乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk），距离当地一座战略重镇克拉莫托斯克（Kramatorsk）已不到20公里，乌克兰政府下令撤离部分居民，包括育儿家庭。

位于顿内茨克州的克拉莫托斯克市，过去10年一直是基辅抵抗莫斯科侵略的象徵。2014年时，该市一度遭亲俄分离主义分子占领；2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，克拉莫托斯克续抵抗俄军攻势。

随着俄军进逼至距离克拉莫托斯克市区不到20公里处，并频繁发动无人机攻击，当地居民须面对过去难以想像的现实，即他们的家园可能不再适合居住，就像其他遭俄军蹂躏的乌东城市一样。

34岁的二宝妈安吉拉接获撤离消息时起初不敢置信，她受访时表示，「政府下令疏散后，居民陆续离开」。

安吉拉决定带着5岁和10岁女儿离开家园，因为俄军近来开始出动携带爆裂物的无人机穿越他们住家附近，部分无人机攻击甚至引发汽车起火燃烧。市中心街道虽一片平静，但郊区可感受到紧张气氛。

克拉莫托斯克市往南方约10公里的德鲁日基夫卡镇（Druzhkivka）路上，可以看见车辆在反无人机网络掩护下疾驶而过，若中途停车可能遭遇不测。

俄罗斯现已掌控顿内茨克州近80%土地，俄军过去数月持续进逼克拉莫托斯克，企图拿下这座城市后长驱直入乌克兰广阔的平原。

俄军已试图在入冬前升高无人机攻击，因为入冬后无人机的电池和性能会受到低温影响。