俄军无人机飞弹袭击乌克兰 酿大规模停电及人员伤亡

（法新社基辅23日电） 乌克兰当局表示，俄罗斯再度发动大规模夺命无人机及飞弹攻击，导致乌克兰多个地区今天在严寒冬季天候下无电可用。

乌克兰邻国波兰的军方也在社群平台X发文写道，波兰为保卫领空，在俄军空袭乌克兰期间紧急派遣战机升空。

乌克兰能源部在通讯平台Telegram表示，俄国再度攻击乌国能源基础设施；乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）则提到，这波「大规模飞弹及无人机攻击」在多地引发火警。

目前乌克兰大部分地区的气温已逼近冰点。

地方当局表示，西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）及首都基辅（Kyiv）各有一人丧生，几个地区也传出包括儿童在内的民众受伤。

过去几天来，俄罗斯加强攻击乌克兰南部港市敖德萨（Odesa），乌国当局称俄方试图藉此彻底摧毁海运物流。

紧急服务单位今天表示，这座滨临黑海的城市遭受新一轮攻击并引发火灾，但未造成伤亡。

俄罗斯扩大空袭黑海周边地区，波及桥梁、港口、供电，也让数以千计的民众在寒冬中失去供暖。

而俄军发动最新攻击前，美国代表上周末才在迈阿密（Miami）分别与俄乌代表团磋商，为终结俄乌战争而努力。

俄国国营媒体报导，俄罗斯副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在上述会谈后宣称「看到缓慢进展」。

美国总统川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）则表示，与双方的讨论具「建设性」，但尚无突破迹象。