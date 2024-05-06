俄国防部：蒲亭下令俄军进行核武演习

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（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯国防部今天表示，总统蒲亭（Vladimir Putin）下令俄军进行核武演习，包括俄国海军与驻扎乌克兰附近的南部军区飞弹部队都将参加。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，蒲亭愈来愈常把核武言论（nuclear rhetoric）挂在嘴边，例如他在今年2月发表国情咨文时提到，「确实」有爆发核战争的风险。

俄国国防部表示：「演习期间将采取一系列措施，演练非战略性核武器的准备与使用。」

非战略性核武器又称为战术核武，这种武器专门设计用于战场，还可搭载于飞弹发射出去。

俄国国防部强调，「将在近期」举行演习，往后莫斯科若面临「西方国家某些官员的恫吓」，就能确保本国领土完整性。

俄国国防部也说，军事航空和海军部队以及接壤乌克兰的南部军区（Southern Military District）飞弹部队，都将参加演习。南部军区的辖区包含俄国掌控的乌克兰领土。

西方国家官员对克里姆林宫（Kremlin）攻打乌克兰期间发表的核武言论日益担忧，尤其蒲亭常说，若俄国主权受到威胁，他已准备好部署核武。

俄国在去年撤销对「全面禁止核子试爆条约」（CTBT）的批准，并宣布暂停参与美俄之前签署的一项重要武器裁减协定。