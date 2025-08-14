俄国限制WhatsApp、Telegram通话 称打击犯罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯国营媒体报导，当局今天宣布限制通讯应用程式（App）WhatsApp及Telegram的通话，称此举是为了打击犯罪。

根据俄罗斯新闻社（RIA）和塔斯社（TASS）报导，俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）表示：「为了打击罪犯，已采取措施，对这些外国通讯应用程式（WhatsApp与Telegram）的通话功能进行部分限制。」

监察机构还说，这些通讯应用程式已经变成「诈骗、勒索，以及引诱俄罗斯公民参与颠覆和恐怖活动的主要语音服务」。

俄罗斯安全部门经常声称乌克兰利用Telegram在俄罗斯境内招兵买马，或犯下破坏行为。

莫斯科当局希望这些通讯应用程式在执法部门提出要求时，能提供资料，不仅用于诈欺调查，还包括俄方所称的恐怖活动调查。

俄罗斯数位部指出：「在外国通讯软体开始遵守俄罗斯法律后，将恢复通话功能的使用。」

Telegram在致法新社的声明中表示，Telegram「积极打击平台不当使用，包括与破坏或暴力有关的通话及诈骗」，且每天删除「数以百万计有害内容」。

Meta旗下WhatsApp发言人则向法新社表示：「WhatsApp具备隐私保护及端对端加密，并抵制政府侵犯人民安全通讯权利的企图，这就是俄罗斯正在尝试阻止超过1亿名俄罗斯民众使用它的原因。」

根据这位发言人，在俄罗斯有超过1亿人使用WhatsApp来传讯息和通话，该平台担心政府的举动是为了将这些用户推向更容易受到政府监控的平台。