俄将领萨尔瓦罗夫死于莫斯科汽车爆炸

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯首都莫斯科南部今天发生一起汽车爆炸案，一名俄罗斯将领因座车底部的爆裂物爆炸而身亡。

负责调查重大犯罪的俄罗斯联邦调查委员会（Russian Investigative Committee）发布声明表示，已针对总参谋部训练部门主管萨尔瓦罗夫（Fanil Sarvarov）中将之死，以「谋杀」罪名展开调查。

声明中指出，这起汽车爆炸攻击是否与「乌克兰特种部队」有关，是调查方向之一。

自俄罗斯2022年2月派兵全面入侵乌克兰以来，无论是在俄国本土还是俄方控制的乌克兰地区，基辅当局已被控策动多起针对俄罗斯军事官员，以及挺克里姆林宫人士的袭击。

今年4月，俄军总参谋部作战总局副局长莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中将在莫斯科近郊因汽车爆炸身亡。

2024年12月，俄罗斯辐射、化学及生物防护部队（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中将在莫斯科遭到安装在电动滑板车上的炸弹引爆而身亡。乌克兰安全局（SBU）宣称犯案。

2023年4月，俄国军事部落客塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）在圣彼得堡一间咖啡厅内，因小雕像爆炸而遇害。塔塔尔斯基的真名为佛明（Maxim Fomin）。

2022年8月，极端民族主义思想家杜金（Alexander Dugin）之女达利亚（Daria Dugina）在汽车炸弹攻击事件中身亡。