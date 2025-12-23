俄罗斯再袭乌克兰能源设施

（法新社基辅23日电） 在美国主导的迈阿密和平会谈结束仅两天后，俄罗斯今天凌晨再对乌克兰能源基础设施和首都基辅发动攻击，导致紧急停电，并且促使北大西洋公约组织成员国波兰出动战机保护领空。

上周末在美国迈阿密（Miami）举行的和平会谈，美方官员除了会见乌克兰和欧洲代表团，也跟俄罗斯代表单独接触，华府藉此评估是否有机会找到解决之道结束战争。

根据乌克兰空军，截至格林威治标准时间上午6时20分，几乎全国各地都拉响空袭警报。基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在通讯软体Telegram上表示，��区斯维亚托申区（Sviatoshynskyi）一栋住宅建筑附近有残骸坠落，导致窗户受损。

乌克兰能源部指出，俄军再度轰炸能源设施后，基辅和周边多个地区已实施紧急停电措施。

俄罗斯在这场已进行将近4年战争中一再攻击乌克兰电网和能源设施，特别在冬季加强打击，意图干扰电力与供暖，导致后勤和经济吃紧，升高基辅所受压力。

与乌克兰西部接壤的北大西洋公约组织（NATO）成员国波兰表示，俄军攻击邻近边境的乌克兰西部地区后，波兰和盟军出动军机捍卫波兰领空。

在俄罗斯对乌西发动大规模飞弹和无人机攻击时，若评估对边境附近构成风险，波兰战机通常为之紧急升空。