俄罗斯再袭敖德萨 基辅当局：俄军欲彻底破坏乌克兰海运物流

（法新社基辅22日电） 乌克兰当局今天表示，俄罗斯军队再次于夜间攻击乌南港口城市敖德萨（Odesa），莫斯科方面意图彻底破坏海运物流。

适逢气温骤降之际，俄罗斯近来加剧对黑海地区的攻击行动，锁定桥梁、港口，导致成千上万户停电、供暖中断。

在俄罗斯发动这波攻击前，基辅方面甫宣称对俄罗斯油轮发动多次攻击，莫斯科当局以扩大轰炸乌克兰港口，并威胁切断乌克兰海上运输作为报复。

乌克兰副总理库列巴（Oleksiy Kuleba）表示：「敌方不停攻击敖德萨地区。俄罗斯试图摧毁海运物流，对港口及能源基础设施发动系统性攻势。」他还说，最新一波夜袭导致超过12万用户停电。

库列巴上周末曾说，敖德萨地区过去一周已遭遇超过500次主要针对港口基础设施与物流的攻击。

乌克兰最大民营能源企业DTEK指出，正努力抢修电力设施，「恢复设备运作需要时间，而空袭警报每小时响起，让抢修工作更加困难」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）上周末曾针对敖德萨遭受持续攻击发表谈话。

他表示：「为何他（俄罗斯总统普丁，Vladimir Putin）如此执意攻击敖德萨整个物流体系？原因很明显，就是要制造混乱，并在冬季对敖德萨民众与全体乌克兰人民施加心理压力。」