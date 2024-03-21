俄罗斯称攻下乌东托南克村 30多枚飞弹轰基辅

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（法新社莫斯科21日电） 莫斯科今天说，俄罗斯军队已经占领乌克兰东部的另一个村庄，距离上个月落入俄军手中的阿夫迪夫卡市（Avdiivka）约10公里。

这是莫斯科本周声称占领的阿夫迪夫卡市以西第2个村庄，由于基辅缺乏弹药，俄罗斯最近在战场上取得一些胜利。

俄罗斯国防部在每日简报中说：「俄罗斯武装部队解放了托南克村（Tonenke）。」并提及这是一个有几条街道的河边小村庄。

俄罗斯上个月夺取阿夫迪夫卡，这是两年冲突中最血腥的战斗之一，莫斯科吹嘘这是一个转捩点。

俄罗斯今天早上对基辅发动大规模飞弹攻击，乌克兰表示，莫斯科已向基辅发射超过30枚飞弹。

俄罗斯国防部说，对乌克兰武装部队「指挥中心」使用了包括「匕首」（Kinzhal）极音速飞弹在内的「高精度武器」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）曾誓言回应乌克兰升高对俄罗斯边境地区的袭击。

国防部说，俄罗斯部队「继续采取措施，防止破坏和侦察团体渗透」贝尔哥罗德（Belgorod）边境地区。

俄罗斯边境地区最近几天受到乌克兰日益增加的炮击，以及反克里姆林宫武装分子从乌克兰这边入侵。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）