俄罗斯：泽伦斯基访美失败 对乌克兰去军事化不变

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（法新社莫斯科1日综合外电报导）乌克兰总统泽伦斯基昨天在电视直播的白宫会谈中，遭美国总统川普严厉斥责，俄罗斯外交部发言人今天声称，泽伦斯基的美国行是彻底失败，且俄国对乌克兰去军事化的目标不变。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）原本计划在访美期间与美方签署矿产协议，但川普（Donald Trump）和美国副总统范斯（JD Vance）当着媒体面前训斥泽伦斯基「不尊重」美国，使这场会谈以灾难告终。

基辅当局原先希望矿产协议能为美方提供安全保障铺路，藉此协助乌克兰抵御俄罗斯于2022年2月发动的全面入侵。

俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）透过声明表示：「新纳粹政权首脑泽伦斯基2月28日访问华府，是基辅政权彻底的政治与外交失败。」

莫斯科当局经常指控乌克兰暗藏「新纳粹主义」，并以此为藉口侵略乌克兰，但西方国家领袖和基辅当局都认为这种说法不实且荒谬。

沙卡洛娃指出：「泽伦斯基在华府期间的粗鲁表现，证明他是不负责任的好战者，对国际社会构成最危险的威胁。」

她也提到，泽伦斯基访美后，俄国在乌克兰的军事目标没有改变，并指控他「沉迷于」延续战事。

沙卡洛娃还说，俄罗斯不变的目标仍是乌克兰去军事化以及去纳粹化，并要求乌方承认当前现状。（译者：王嘉语/核稿：陈彦钧）