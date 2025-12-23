俄635架无人机38枚飞弹攻击乌克兰 酿3死及大停电

（法新社基辅23日电） 由美国主导、旨在终结近4年俄乌战争的谈判陷入僵局，乌克兰官员表示，俄罗斯今天发动大规模攻击，造成乌国全境至少3人丧生，数以千计的民众在严寒冬季中无电可用。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，这波发生在耶诞节前的空袭，显示克里姆林宫丝毫没打算结束自2022年2月发动的入侵行动。

乌克兰空军指出，俄罗斯这次动用635架无人机及38枚飞弹发动攻击。

俄乌双方日前才在美国迈阿密（Miami）分别与美方官员进行终战会谈，目前外交斡旋并无突破迹象。而俄国首都莫斯科昨天刚发生一名俄国将领命丧汽车爆炸案的事件。

泽伦斯基表示，中部日托米尔州（Zhytomyr）一名4岁儿童在俄国无人机袭击民宅时不幸丧命。

他并提到，多个地区在隆冬中被迫紧急停电，工作人员正在抢修遇袭的能源基础设施。

泽伦斯基表示，耶诞节是人们只想和家人在家中平安团聚的时候，俄国却在那之前发动攻击，而且还是在终战谈判进行期间发动的袭击，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）「至今仍无法接受他必须停止杀戮」。

俄罗斯军方则表示，已动用远程无人机及极音速飞弹，对乌克兰军事和能源目标发动大规模打击。