保加利亚加入欧盟近20年 正式采用欧元

afp_tickers

3 分钟

（法新社保加利亚索菲亚1日电） 保加利亚今天迎接新年，成为欧元区第21个成员国。

保加利亚在午夜（台湾时间1月1日上午6时）告别自19世纪末以来使用的货币列弗（lev），中央银行大楼上投影出保加利亚欧元硬币图案。首都索菲亚（Sofia）有数以千计民众不畏零下低温参与跨年活动。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨天表示，保加利亚加入欧元区是「重要里程碑」，将为国家带来「实质益处」。

范德赖恩说：「这将让出国旅行与生活更方便，提升市场透明度与竞争力，并促进贸易发展。」

保加利亚在加入欧盟将近20年后采用欧元，社会对这项里程碑反应喜忧参半，许多人担心将推升物价，并加剧政治动荡。

保加利亚总统拉德夫（Rumen Radev）在跨年夜播出的演说中称赞采用欧元是保加利亚融入欧盟的「最后一步」。不过他也对于保加利亚未透过公民投票徵询民意表示遗憾。

他表示，这反映出政治人物与民众之间的严重分歧，「全国各地的大规模示威印证这一点」。

去年12月中旬，反贪腐抗议潮迫使保守派政府下台，在通货膨胀问题引发焦虑之际，这个国家即将迎来5年来第8次选举。

一名40多岁女性在索菲亚告诉法新社：「大家担心物价会上涨，薪水却不变。」

一名退休人士则说：「整个欧洲都能适应欧元，我们也没问题。」

保加利亚央行总裁表示，欧元的意义远不止于「一种货币，它是归属感的象徵」。但根据欧洲晴雨表（Eurobarometer）最新调查，49%保加利亚人反对改用欧元。

即将离任的总理热利亚兹科夫（Rossen Jeliazkov）试图安抚民众，称「挑战肯定会存在，但我们相信民众和企业的宽容和理解」。他还表示保加利亚的通膨与采用欧元无关。

欧元最初于2002年元旦在12个国家启用。上一个加入欧元区的国家是克罗埃西亚，时间是2023年1月。

2007年加入欧盟的保加利亚如今加入欧元区后，使用欧元的欧洲人口将超过3.5亿人。