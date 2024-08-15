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允许警员进校驱离挺巴示威挨批 哥伦比亚大学校长辞职

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（法新社纽约14日电） 美国媒体报导，哥伦比亚大学校长夏费克今天宣布辞职。近4个月前，哥大出现反对以色列发动加萨战争的示威活动时，校方的处理手法遭亲以与挺巴双方抨击。

据报导，夏费克（Minouche Shafik）在寄给教职员与学生的电子邮件中说：「这也是一段混乱的时期，很难克服我们社区内的歧见。这段时期对我的家人与我们社区的其他人带来莫大损失。」

夏费克说，她「在这个时机点」离职，「最能让哥伦比亚大学度过前方的种种挑战」。她说，她请辞是为了让新的领导阶层能在新学年展开前就位。根据官网，哥大负责卫生与生物医学服务的执行副校长阿姆斯壮（Katrina Armstrong）将担任临时校长。

夏费克也是8个月来继宾州、哈佛、康乃尔大学的校长辞职后，第4位下台的常春藤盟校校长。

今年4月与5月，抗议群众占领曼哈顿上城（Upper Manhattan）校园部分地区，反对以色列造成加萨巴勒斯坦平民死亡，导致数以百计示威者遭逮捕，震撼哥伦比亚大学。当时，抗议群众谴责夏费克请警方进驻校园阻止示威，同时亲以色列支持者斥责夏费克镇压抗议力度不够。

示威期间，抗议群众搭建数十个帐篷，并要求大学出售以色列相关资产，之后大学高层试图与抗议群众协商拆除营地的协议。

随着谈判破局，夏费克4月18日采取不寻常的行动，要求纽约警察进驻校园，激怒许多权益团体、学生与教职人员。

当时有100多人遭到逮捕，帐篷从主要草坪移除，但不到几天内，示威群众又回到当地扎营。哥大4月30日再度请警察进校，当时哥大与纽约市立学院（City College of New York）有300人遭逮捕。

夏费克之后要求警察至少待到5月17日，也就是毕业典礼的两天后，「以维持秩序并确保示威者不再扎营」。

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