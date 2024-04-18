全球吁克制 以色列称将自行决定如何回应伊朗袭击

2 分钟

（法新社耶路撒冷17日电） 以色列与伊朗关系紧张，全球领导人呼吁双方克制，但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，伊朗13日发动前所未有的攻击。以色列将自行决定如何因应。

在此同时，导致区域紧张局势加剧的加萨战争并未和缓下来，为停战所做的努力似乎陷入僵局。居中斡旋扮演关键角色的卡达，正在重新评估在陷僵谈判中可发挥的作用。

以色列军方矢言将对伊朗上个周末以无人机和飞弹发动的攻击做出回应，引发国际透过外交方式希望安抚中东局势。

美国和比利时已经承诺加强对伊朗的制裁力道，英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）、德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）成为袭击事件发生后，首先访问以色列的西方使节。

尼坦雅胡的办公室表示，尼坦雅胡告诉来访的两国外交首长，以色列将「保留保护自己的权利」。

尼坦雅胡表示，卡麦隆和贝尔伯克在会议中提出「各种看法和建议」。他说：「不过，我也想澄清：我们将自己做出决定。」

卡麦隆表示：「我们非常渴望能避免局势升温，并要向我们以色列的朋友说，现在是用脑、用心思考的时候了。」

贝尔伯克强调：「这个区域绝不能陷入完全无法预测的局面。」