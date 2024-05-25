全球大流行病协议谈判无果 各国盼再接再厉

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（法新社日内瓦24日电） 世界卫生组织（WHO）会员国今天结束磋商，未能就因应未来大流行病做法的全球协议内容达成共识，但各国都希望持续推动这项具里程碑意义的全球协议。

政府间谈判小组（Intergovernmental Negotiating Body, INB）共同主席德里斯（Roland Driece）和玛索索（Precious Matsoso）告诉法新社，各国显然希望达成最终协议。

玛索索强调：「一切还没结束。」她指出，有意达成流行病协议的同一群部长将是决定下一步的关键人物。

德里斯表示，他们将把草案呈送世界卫生大会（WHA），「虽不是商定的文件，但也是份文件。毕竟我们从一张白纸开始，什么都没有」。

他说：「如果他们不完成此事，我认为将是非常愚蠢。」

玛索索说，经过施压、讨价还价和挑灯夜战的磋商后，32页中的17页内容已获得各国完全同意。

主要争议围绕在各国境内检测到的病原体取得机制，以及疫苗等对抗疫情的产品取得机制。其他棘手的议题包括永续融资、病原体监测、供应链，以及筛检、治疗和疫苗的公平分配和生产方式。

一名非洲谈判代表告诉法新社：「最好是有一份具包容性的好文本。无论是现在还是以后都没关系。我们希望持续这个进程。我们真的想要有这份文本。」

会谈结束时，与会的国家纷纷强调他们的承诺。

美方称很高兴有这份草案文件「以示我们共同取得的进度」；衣索比亚表示，非洲国家「坚定不移」；英国说已有「真正的进展」；欧洲联盟（EU）则仍「一心致力」让谈判取得成果。

孟加拉仍希望实现「造福世人的成功结果」；印尼则表示「我们应该持续下去直到完成一切」。

世卫大会预定本月27日到6月1日在日内瓦举行，将评估进度并决定下一步行动。