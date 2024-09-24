全球战火四起 批评人士称联合国未能完成使命

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（法新社纽约联合国总部23日电） 随着全球各地战火四起，每天都有平民因此伤亡。批评人士指出，联合国（UN）连最基本的职责都做不到；专家则示警，联合国正因不在其控制范围内的事而成代罪羔羊。

维护和平与国际安全是联合国的核心使命之一，但随着加萨（Gaza）、乌克兰和苏丹等世界各地流血冲突加剧，已重创联合国声誉。

批评人士指出，这些残酷的冲突在在证明联合国无法履行其使命。

对此，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）有不同看法。他告诉法新社：「我们所处的世界很显然缺乏和平与安全，这显然不是因为联合国这个机构所导致…而是因为成员国。」 联合国旗下负责维护并促进和平的安全理事会（Security Council），在加萨战争及俄乌战争的议题上，受限华盛顿、莫斯科当局行使否决权而形同失能。

联合国安理会轮值主席、斯洛维尼亚驻联合国大使兹波加（Samuel Zbogar）抱怨，英国、法国、中国、俄罗斯及美国这5个常任理事国之间存在严重分歧，正在破坏安理会的「正当性与实质作用」，并谴责美俄当局搞得安理会「气氛很差」。 「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowan）表示「联合国始终无法阻止涉及大国的冲突」，他指控握有强大军事力量的国家往往把联合国推在前面充当挡箭牌。

高文说：「毕竟，让美国和俄罗斯在安理会就叙利亚问题大吵一架，总比在叙利亚打上一仗来得好。」

耶鲁法学院（Yale Law School）教授海瑟威（Oona Hathaway）为安理会鸣不平；她指出，安理会许多成就在本质上往往看不见，因为「你不会看到那些没发生的战争」。她呼吁联合国193个成员国的其余成员透过联合国大会（General Assembly）为和平做出贡献。 学者强调，联合国维和部队在全球部署7万名「蓝盔」人员来保护平民（联合国维和部队因戴蓝盔闻名），凸显维和行动的重要性。

维和的理念虽崇高，但维和部队仍面临激烈反弹；例如维和部队2023年遭非洲马利共和国军政府驱逐出境，结束在马利的10年维和任务。