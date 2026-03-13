美国对瑞士发起新一轮贸易调查

关税政策受挫后，美国政府再次发起针对瑞士等国的新一轮贸易调查。 Keystone-SDA

今年2月，美国最高法院宣布，特朗普政府依据1977年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)征收的部分全球关税不具有法律依据、违法且无效。针对这一裁决结果，美国政府正对包括瑞士在内的多个贸易伙伴展开新一轮调查，重点审查，这些国家在制造业的结构性产能过剩是否会对美国经济造成不利影响。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en US launches trade investigation against Switzerland 更多阅览 US launches trade investigation against Switzerland

Deutsch de USA leiten nach Zollschlappe neue Prüfung auch gegen Schweiz ein 原版 更多阅览 USA leiten nach Zollschlappe neue Prüfung auch gegen Schweiz ein

美国贸易代表葛里尔(Jamieson Greer)宣布，除瑞士外，欧盟、挪威、中国、日本、墨西哥、台湾地区、印度及多个亚洲国家也在被审查之列。

此次调查以1974年《贸易法》第301条为依据。第301条授权美国政府在认为其他国家存在“不公平贸易行为”时采取报复措施。其核心权利包括启动第301条调查(Section 301 Investigation)，并在认定对美国商业造成损害后，采取加征关税、限制进口、取消贸易优惠、与对方谈判补偿或改变政策等措施。美国曾利用该条款对中国等国施加惩罚性关税。例如，2017年，美国贸易代表办公室在对中国强制技术转让、知识产权和创新等方面进行调查后，于2018年对价值约3700亿美元的中国进口商品征收了7.5%至25%的关税。

美国最高法院于2月份禁止特朗普政府动用1977年《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，通过行政命令征收关税。自2025年1月开启第二任期以来，特朗普绕过美国国会，对数十个贸易伙伴的进口商品施加关税。美国最高法院作出裁决后，特朗普宣称将利用其他手段，继续推行关税政策。

相关内容

相关内容 “我们必须接受美国关税” 此内容发布于 在美国最高法院裁定部分美国关税并不合法后，瑞士联邦经济事务秘书处呼吁各方保持耐心。 更多阅览 “我们必须接受美国关税”

裁决公布后，特朗普在2月底宣布对全球商品加征10%临时关税，为期150天。

与此同时，瑞士正与美国积极谈判，以确保去年11月以来15%的关税税率保持不变。此前，伯尔尼政府成功争取到这项临时减税措施，避免了特朗普政府原计划施加的39%的税率。

阅读最长 讨论最多