全球首场淘汰化石燃料会议哥伦比亚登场 中、美缺席

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（法新社哥伦比亚圣马塔28日电） 全球首场淘汰化石燃料会议今天在哥伦比亚登场，全球50多个国家与会。中国、美国与印度等国则缺席。中东战争引发全球能源冲击，凸显依赖石油、天然气与煤炭的风险。

哥伦比亚环境部长韦勒兹托瑞斯（Irene Velez Torres）在为这场为期2天的会议揭幕时强调：「让这次会议成为历史转捩点。」

这场会议绕过了联合国（UN）的气候谈判，反映出国际社会对于联合国迟迟未能解决导致气候暖化的化石燃料问题日益感到不耐。

与会部长指出，中东冲突引发市场震荡，也强化了转向再生能源以维护能源安全的必要性。

欧盟执委会负责气候政策的执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在圣马塔这座沿海城市告诉与会代表：「这场战争每持续一天，我们欧洲每天就损失5亿欧元。」

他指出：「为了气候行动，我们已有充分理由舍弃（化石燃料），现在基于商业与能源独立的考量，理由更加充分。」

这场会议去年底便已宣布，但主办单位指出，中东战争导致波斯湾出口量暴跌，进一步对逐步淘汰化石燃料的观点提供支持。

然而，部分政府顾及供应缺口，正在考虑是否在短期增加化石燃料产量，凸显了气候计画与能源安全之间的紧张关系。

出席这场会议的国家包括了澳洲、加拿大和挪威等主要化石燃料生产国，与奈及利亚、安哥拉与巴西等开发中的石油大国，以及依赖煤炭的土耳其和越南等新兴市场。

不过，中国、美国与印度等全球温室气体排放大国，以及石油资源丰富的波斯湾国家并未出席。