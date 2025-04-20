全美城市掀起另一波示威潮 抗议川普政策

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（法新社纽约19日电） 数以千计抗议民众今天再度走上街头，分别在纽约、华府等各大城市进行第2波大规模示威活动，以示反对美国总统川普及其强硬政策。

法新社报导，在纽约，民众聚集在市立图书馆外，举着诸如「美国没有国王」等标语。

许多抗议人士批评川普在驱逐无证移民的行动，并把矛头对准美国移民暨海关执法局（ICE）在围捕移民方面所扮演的角色，高呼「没有ICE，没有恐惧，这里欢迎移民」。

在华府，抗议人士忧虑川普威胁宪法规范，包括正当法律程序的权利。

川普驱赶移民、大砍政府机构开支，施压大学院校及新闻媒体和律师事务所等的作为，引发民众不满，抗议活动的几个主办单位希望把民众这股情绪转为持久抗议的基础。

今天抗议活动的主要筹办团体「50501」表示，已排定约400场示威活动。

50501这个团体名称代表着50州、50场抗议活动、1场共同的运动。他们的网站指出，相关示威活动为「一个去中心化的迅速回应行动，针对的是川普政府及其富豪盟友的反民主、非法行为」。网站坚称他们的抗议活动都是非暴力的。

这个团体原号召百万人参与今天活动，不过，实际现身人数看似比4月5日全美各地的「把手拿开」（Hands Off）示威活动要来得少。（译者：纪锦玲）