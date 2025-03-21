关系僵尼坦雅胡称不再信任 以色列开除国安局长

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列国家安全局局长巴尔今天遭到解职。数天前，总理尼坦雅胡说他不再信任巴尔；本月稍早一份关于2023年10月7日哈玛斯攻击事件的报告所引发的后续风波可能也有影响。

以色列政府在声明中说：「政府一致通过总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）结束国家安全局局长巴尔（Ronen Bar）任期的提案。」

声明指出，巴尔将在继任者获得任命或最迟于4月10日前离职。

尼坦雅胡本月16日以「持续缺乏信任」为由，说明他为什么决定将巴尔解职。巴尔是在1993年加入国内情报机构国家安全局。

巴尔于2021年10月由前朝政府任命为国家安全局（Shin Bet）局长，原本明年才卸任。上一任政府曾在2021年6月到2022年12月短暂将尼坦雅胡赶下台。

早在巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月发动前所未有的攻击引发加萨战争之前，巴尔与尼坦雅胡的关系就已经闹僵，特别是针对导致国家严重分歧的司法改革提议。

国家安全局本月4日公布关于哈玛斯攻击事件的内部报告后，两人的关系急转直下。这份报告承认国家安全局本身未能阻止这场攻击，但也称某些政策让哈玛斯能够进行大规模军事扩张。

巴尔曾暗示他将在任期结束前辞职，为国家安全局未能阻止这场攻击发生而负责。

巴尔遭开除激怒了在野政党，并引发指责尼坦雅胡威胁民主的示威活动。

数以千计民众今晚冒着恶劣天气，相继在尼坦雅胡位于耶路撒冷的私人住所及部长们齐聚的国会外头示威。

巴尔今天在公开信中表示，尼坦雅胡的说法是「笼统、无事实根据的指控，似乎隐藏了决定结束（巴尔）职务的背后动机」。

他在信中写道，尼坦雅胡真正的动机是基于「个人利益」，目的是「阻止调查导致10月7日攻击案的事件及（国家安全局关注的）其他严重事件」。

他提到「复杂、范围广泛且高度敏感的调查」，涉及与尼坦雅胡关系密切的人士，据称这些人收受来自卡达的金钱，媒体称此案为「卡达门」（Qatargate）。