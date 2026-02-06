再传俄罗斯高阶将领莫斯科遭枪击

（法新社莫斯科6日电） 官员指出，俄罗斯一名将领今天上午在莫斯科一栋公寓大楼遭到枪击，被紧急送往医院。被开数枪的该名中将于佣兵组织瓦格纳集团创办人普里格津短暂兵变期间曾奉命进行谈判。

负责重大犯罪案件侦办的调查委员会（Investigative Committee）表示，「一名身分不详人士」对在俄罗斯总参谋部担任高阶职务的将领亚历西耶夫（Vladimir Alekseyev）「开了数枪」，随即逃离现场。

调查委员会在声明中指出，「伤者已被送医救治」。

自从莫斯科于2022年2月对乌克兰发动全面攻势以来，已有多名俄罗斯高阶军官遭到暗杀丧生。基辅宣布对部分袭击事件负责。

根据网路上的简历，职业军官亚历西耶夫现任俄罗斯总参谋部第一局副局长，曾在俄罗斯支持现已遭到推翻的叙利亚领导人巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）期间负责情报行动，2023年则在瓦格纳集团（Wagner Group）创办人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵变时奉命进行谈判。

俄罗斯法院上个月就时任辐射、化学和生物防护部队（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）2024年遇害一案，判处一名乌兹别克男子无期徒刑。基里洛夫于离开莫斯科一处公寓大楼时，因安装在电动滑板车上的炸弹遭到引爆而身亡。基辅宣称这起事件由其策划。