食品公司为减少牛排气导致的温室气体排放所做的努力是否只是一纸空谈？

对气候造成破坏的主要原因，是牛体内四个胃室中一个被称为瘤胃的胃室里充满着各类可分解植物的微生物，可帮助食物更容易被消化，而牛在消化发酵食物的过程中会产生甲烷，并在其打嗝时通过口鼻逸散出来。 Keystone / Christian Beutler

为了有效减少碳足迹，食品公司正纷纷豪掷巨资押注，寄希望于能研发出产生较少甲烷的奶牛饲料上。然而消费者却还需要更令人信服的证据，以确保自己购买的牛奶依然可以安全饮用。

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包括雀巢(Nestlé)在内的诸多食品公司发现，他们对奶牛的依赖，已经对他们兑现此前所作出的减排承诺构成了阻碍。按照业务板块排放量计算，乳制品是雀巢集团中排放量占比最高的原材料，达到了集团温室气体总排放量的21%。

根据联合国粮食及农业组织(FAO)提供的数据，全球目前拥有近15亿头牛。它们每年共产生62亿吨二氧化碳当量(译者注：一种气体的二氧化碳当量是用该气体的吨数乘以其全球变暖潜能值的排放)-其中36亿吨为二氧化碳直接排放量，而62亿吨二氧化碳当量约占所有温室气体排放总量的12%。 对气候造成破坏的主要原因，是牛体内四个胃室中一个被称为瘤胃的胃室里充满着各类可分解植物的微生物，可帮助食物更容易被消化，而牛在消化发酵食物的过程中会产生甲烷，并在其打嗝时通过口鼻逸散出来。

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迄今，雀巢或先正达(Syngenta)等公司已相继提出了创新性解决方案，通过在奶牛食用的饲料中添加人工或天然添加剂来减少甲烷排放。虽然目前还很难衡量此类举措的实际影响，但这些新颖的方案有可能会对减少全球温室气体排放产生积极影响。

牛饲料是终极答案吗？

眼下，雀巢集团正致力于解决其乳制品的“阿喀琉斯之蹱”(译者注：隐喻唯一的致命弱点)，以有效减少该业务板块产生的温室气体排放。截至2023年底，雀巢公司近一半的奶制品(按产量计算)都已被“无森林砍伐和低碳饲料供应链、优化饮食和改善动物福利”等干预措施所覆盖。

雀巢乳制品供应商采取的低碳饲料干预措施之一，就是使用由荷兰-瑞士生物科学和香料公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)研发生产的添加剂-“博抑烷”(Bovaer)。“博抑烷”由一种名为3-硝基氧基丙醇(3-Nitrooxypropanol，也被称为3-NOP)的甲烷阻断合成化学物质组成，据称每头奶牛每天只需使用四分之一茶匙的3-硝基氧基丙醇，就能将其排放的甲烷量平均减少30%，而每头肉牛的甲烷排放量则可减少45%。奶牛和肉牛的肠道中存在一种有助于将牛消化时产生的氢和二氧化碳结合、进而转化为甲烷的酶，而加入了添加剂3-硝基氧基丙醇的饲料，能够通过抑制这种酶的活性来降低甲烷排放。

尽管环保前景看好，但消费者仍然需要更具说服力的证据。有些人担心，任何添加到奶牛食物中的添加剂，都可能会最终或多或少地残留在乳制品中，从而对人体健康产生负面影响，甚至有流言称会导致癌症和男性不育。

如今，这种担忧和恐慌已经蔓延到了社交媒体上。X(推特的前身)上发布的一则宣布多家英国超市合作试用“博抑烷”的贴文收到了数以千计的留言评论，而这些留言均表达了对商家出售的牛奶和肉类产品中或含有化学物质潜在风险的忧虑。

外部内容 We have just announced a new project with @Morrisons外部链接, @Tesco外部链接 and @AldiUK外部链接 to trial the use of feed additive, Bovaer® on ~30 Arla farms. Bovaer® can reduce emissions from cows by 27%, and this represents an amazing chance to reduce emissions on farm. #agriculture外部链接 #climate外部链接 pic.twitter.com/XaGmopwVJg外部链接 — Arla Foods UK (@ArlaFoodsUK) November 26, 2024 外部链接

根据X开发的生成式人工智能聊天机器人Grok提供的数据，该贴文下90%的评论都持负面观点。

Grok还表示，在所有关于“博抑烷”的X贴文中，大约85%左右都属于负面论调，这无疑反映了自2024年11月英国Arla Foods公司宣布与乐购(Tesco)、莫里逊(Morrisons)和奥乐齐(ALDI)等连锁超市合作进行试验以来，英国国内以及其他国家的公众对此类产品的普遍担忧和质疑。这些负面反馈迫使帝斯曼-芬美意公司和英国食品标准局(British Food Standards Agency)发布澄清声明，称3-硝基氧基丙醇可经奶牛迅速代谢殆尽，不会最终进入牛奶或牛肉中。

“我们所有的乳制品都可安全食用，”雀巢集团新闻发言人通过电子邮件告诉瑞士资讯SWI swissinfo.ch，“英国、欧盟各成员国以及美国的食品安全行政管理机构已经相继批准使用‘博抑烷’，并认为其使用安全，且能有效减少温室气体排放。”

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“对‘博抑烷’的反应，让我想起了20世纪90年代末和21世纪初美国公众对在牛身上使用合成生长激素的强烈抵制，”瑞士联邦苏黎世联邦理工学院动物营养学教授牛慕天(音译，Mutian Niu)表示。

牛教授一直在致力于研究“博抑烷”和其他天然添加剂对人类和奶牛的影响。

虽然他一再强调科学证据的重要性，并提醒公众警惕误导性信息，但他的工作确实引发了人们对“博抑烷”在减少甲烷排放方面有效性的质疑。他在2024年与他人合作撰写的一份研究报告中指出，“博抑烷”对某些奶牛品种的效果可能相对较差，也就是说，“博抑烷”在荷斯坦奶牛-一种原产自荷兰、黑白相间的大型奶牛品种-中减少甲烷排放方面效果最为显著，而在瑞士褐牛-一种源自瑞士的浅棕色健壮奶牛品种-身上观察到的效果则要逊色得多。

“此外，高纤维含量会降低‘博抑烷’的抑制酶活性效果，而瑞士奶牛饲料中的纤维含量，通常会高于其他同类研究中所使用的纤维含量的平均值，”牛教授介绍称。

他与他人合著的另一篇最新综述文章也表明，计算饲料添加剂减排效果的数学模型，会对3-硝基氧基丙醇和其他添加剂(譬如海藻或精油混合物)显示出截然不同的结果。显然，牛的饲料摄入量和食用频率会影响到结果，但其他因素也会导致结果呈现出差异：例如，牛是肉牛还是奶牛，是生长期动物还是哺乳期动物，是圈养牛还是在牧场放牧的牛，以及饲草与精料的比例-无论是在当地还是在全球范围内，所有这些因素都存在差异。此外还存在一个问题：如果长期使用这些添加剂，比如在奶牛的整个生命周期中全程使用，是否会始终有效，抑或随着时间的流逝逐渐失效。

“有些饲料添加剂可能会在肠道微生物中逐渐产生适应性和抗药性，”牛教授坦言。

其他替代方案

总部位于瑞士的中资农业公司先正达(Syngenta)在开发减少甲烷的奶牛饲料方面另辟蹊径。该公司开发了一种特殊的玉米品种-“Enogen”，这种玉米籽粒中含有强效α-淀粉酶，该酶能迅速将饲料中的淀粉转化为易被吸收的糖分，因此能让牛具有良好的消化功能，高消化率就意味着更高的饲料转化效率，从而有效减少畜牧业生产系统中温室气体排放。

“这就像你吃薯条一样。唾液淀粉酶能有效作用于淀粉，”先正达种子公司(Syngenta Seeds)Enogen业务解决方案部门负责人克里斯多夫·库克(Christopher Cook)介绍道。

这就缩短了牛肉生产所需的准备时间，从而确保每生产一单位牛肉所释放出的甲烷会更少。该公司称，饲料转化效率提高了5%左右，这就相当于饲养每1000头肉牛平均每年减少了196吨的温室气体排放。

”饲喂Enogen玉米的肉牛减少12天的饲喂时间就可达到目标体重，这样每头肉牛能节省下大量饲料成本。这就是所谓的事半功倍，“库克补充道。

去年11月，先正达宣布与快餐连锁店麦当劳合作，用Enogen玉米饲喂其供应商洛佩兹食品公司(Lopez Foods)饲养的肉牛。 不过，鉴于Enogen玉米培育采用的是转基因技术，而转基因农产品在世界其他地区受到严格监管，因此美国以外的食品公司不太可能会接受和采用Enogen玉米。

在瑞士，只有一个品种的转基因大豆和三个品种的玉米获准用作动物饲料，这些批准的具体时间可追溯至上个世纪90年代，而彼时转基因生物监管法还尚未生效。欧盟也一直对这类牲畜饲料持抵制态度，但就在去年，欧盟批准了两个新品种转基因玉米作为牛饲料。不过，相关批准仅适用于进口产品，且有效期仅为十年，不仅如此，这些作物也不能在欧盟境内种植。

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此外，还有一些存在争议较少的饲料添加剂，譬如亚麻籽和榛叶，但它们在减少甲烷排放量的效果方面不及“博抑烷”，而且用其饲喂奶牛时可能会影响产奶量。其他颇具前景的天然添加剂-比如红海藻(Asparagopsis)-含有有机化合物三溴甲烷(Bromoform)，而这种化合物可能会对奶牛的健康产生负面影响。一些科学研究表明，奶牛胃部会出现炎症，其尿液和分泌的牛奶中也会残留可能有毒的溴仿残留物。正如苏黎世联邦理工学院的牛教授所在的部门开发的“气候奶牛”(Climate Cow)游戏外部链接展现的那样，甲烷减排、牛奶生产和动物福利之间可能存在着一种权衡取舍关系。

尽管围绕“博抑烷”等饲料添加剂存在不少误导信息，但雀巢集团仍将继续使用能减少甲烷排放的牛饲料。这家瑞士食品业跨国巨擘的目标是在2025年，将旗下产品生产过程中的温室气体排放量在2018年基础上减少20%，到2030年减少50%，并最晚于2050年最终实现净零排放。

“作为我们净零排放版图不可或缺的一部分，我们将一如既往地与农民保持密切合作，探索新技术和新工具，比如经科学认证的饲料解决方案，以帮助减少乳制品供应链中的甲烷排放，”雀巢新闻发言人称。

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(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自英文：张樱/gj )