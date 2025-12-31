2026年瑞士經濟展望：面臨下行

明年瑞士經濟將面臨下行壓力，來自國內需求趨弱及美國進口關稅持續的不確定性。

2025年瑞士經濟維持穩定，薪資成長與國內需求抵銷了美國對瑞士出口徵收關稅的負面影響。2025年國內需求預計將成長1.4%，失業率將達2.9%。2024年實質薪資成長0.7%，聯邦統計局(FSO)表示2025年應會持續成長。

今年4月川普政府宣布將對瑞士輸美商品徵收39%關稅，遠高於對歐洲商品的稅率，對經濟前景帶來不確定性。儘管如此，2025年瑞士國內生產毛額(GDP)預計將成長1.3-1.4%，與分析師預測一致。11月瑞美簽署協議，將此名義稅率降至15%，與週邊鄰國達到一致。協議雖尚未實施，但將為製錶業和製藥業帶來一定緩解。

受初始關稅影響最顯著的化學製藥業在7-9月間下跌7.9%，令今年第三季瑞士經濟萎縮0.5%。

經濟學家預計，2026年瑞士國內生產毛額成長率將徘徊在1%以下，原因是勞動市場趨緊，以及美國關稅協定落實進程仍存不確定性。

瑞銀集團(UBS)在其2026年前景報告中指出：「明年勞動力市場進一步惡化的可能性，是瑞士經濟面臨的下行風險之一。」

該行表示：「我們預計2026年外貿帶來的推動作用有限。美國關稅將繼續施壓，但德國經濟改善將提供一定支撐。」

2025年3月德國修憲，允許為國防開支提供超過其國內生產總值1%的無限額債務融資，並設立一項5’000億歐元(約合人民幣41萬億元)、相當於年國內生產總值11%、分12年支出的預算外基金，用於額外的基建投資。這預計將對瑞士經濟產生一定外溢效應。

瑞銀高級經濟學家阿萊桑德羅·貝(Alessandro Bee)表示：「其風險在於這些措施有可能最終無法落地，導致財政刺激無法兌現。」

而名目工資增速預計在經歷了連續兩年的上升後，明年將出現放緩。

2026年通膨應維持在1%以下的溫和水準。

一、貿易：協議帶來緩解，但不確定性依然存在

將進口關稅降至15%的協議，將為瑞士輸美的主要出口產品-尤其是手錶與藥品-帶來一定緩解。整體來看，瑞士經濟研究所(KOF)預計，這項11月公佈的協議將推動國內生產毛額成長0.3-0.5%。該研究所表示，這項協議為瑞士挽救了約7,500-1.5萬個機械產業崗位。

但這項成果的代價，是瑞士企業需向美國投資總計約2000億瑞郎(約合人民幣1.75兆元)，同時瑞士也需承諾進口美國農產品。

「新的關稅稅率帶來了緩解，但帶給瑞士經濟的負擔與風險依然不小，」瑞士經濟研究所副所長漢斯·格斯巴赫(Hans Gersbach)表示。

即便如此，瑞士經濟仍須承擔美國對瑞士進口商品徵收15%關稅的影響。該研究所估計，這將使瑞士國內生產毛額減少約0.2%。

瑞銀經濟學家阿萊桑德羅·貝指出：「受15%關稅衝擊的行業，依然是那些當初受39%關稅所影響的行業。」

製藥、製錶、精密儀器、機械工程以及食品工業，是受關稅衝擊最顯著的幾個產業。

分析師警告，製藥業是瑞士成長的重要支柱產業，從中期來看，若製藥公司將投資轉向美國，那麼瑞士國內經濟將承受明顯壓力。

二、美國加劇瑞士製藥業的憂慮

瑞士製藥業在2025年躲過了美國關稅，但到2026年，該產業仍將是美國政府針對的對象。川普政府將繼續把關稅當作談判籌碼，向瑞士製藥公司施壓，以壓低美國這個全球最大藥品市場的藥價。

儘管前景難以確定，羅氏(Roche)與諾華(Novartis )兩家瑞士製藥業巨頭在2025年底依舊受到強勁銷售、收購動作以及積極的藥物試驗結果支撐，股價表現亮眼，預計兩家公司將在新一年延續這一勢頭。

諾華在11月向投資人表示，預計2025-2030年間，其銷售額每年將成長5-6%。 10月該公司宣布了近十年來最大的一筆收購：以125億美元(約合人民幣883億元)收購美國生物科學企業Avidity Biosciences。11月其競爭對手、總部設在巴塞爾的羅氏在乳癌口服藥試驗結果發布後，股價迎來自1997年以來表現最強勁的一個月。

然而，瑞士製藥巨頭的積極前景並不足以消除國內的擔憂。製藥業是瑞士最大的出口產業，佔瑞士經濟成長的一半，約佔出口總額的45%。

在美國的關稅與藥價雙重壓力下，羅氏與諾華承諾將在美國投資近750億美元。這引發了瑞士國內對本土投資下降的擔憂。同時，瑞士也正面臨來自中國、丹麥等地的投資競爭。

阿萊桑德羅·貝表示：「製藥業是瑞士經濟的重要支柱。如果成長放緩或停滯，將直接影響瑞士整體的國內生產總值。」

該產業一直與瑞士政府在監管與藥價問題上存在分歧，認為監管環境正在惡化投資氛圍。如果美國進一步施壓要求提高瑞士藥價，那麼2026年製藥業與瑞士衛生部門之間的緊張關係可能加劇。

三、手錶：中國市場可望回暖

美國是瑞士製錶業最大的出口市場，約佔瑞士手錶全球出口總量的17%，2024年對美出口額達44億瑞郎。 2025年10月，瑞士手錶出口下降4.4%，其中對美國的出貨量暴跌47%。

因此，上月美國宣布把對瑞關稅降至15%的決定，將為高度依賴海外市場的瑞士製錶業帶來一定喘息空間。

儘管如此，製錶業在2025年的整體表現仍顯示出韌性。顧問公司德勤(Deloitte)在10月發布的報告顯示，2025年1-8月期間，瑞士表出口額較上一年同期僅減少1%。瑞士投資管理公司馮托貝爾銀行(Vontobel)預計，全年對美出口仍將成長4%。

馮托貝爾銀行瑞士股票研究主管讓-菲利普·貝爾奇(Jean-Philippe Bertschy)解釋：「強勁的美國股市在一定程度上抵消了關稅帶來的負面影響。」

截至2025年11月，美國主要股指標準普爾500指數(S&P 500)在過去12個月上漲了19.6%。

「此外，瑞士製錶商不會將所有成本轉嫁給消費者。他們還有一定利潤空間來緩衝關稅壓力，」貝爾奇指出。

展望2026年，過去兩年受新冠疫情后經濟低迷及房地產市場疲軟影響的中國奢侈品市場有可能反彈。

根據貝恩諮詢(Bain & Co)年初發布的奢侈品市場報告，2024年中國奢侈品市場規模下跌18-20%，當年瑞士對中國的手錶出口減少近26%。

該報告預計，2025年中國奢侈手錶銷售將再下降28-33%。

不過分析家指出，市場似已觸底，明年可望出現回升。

貝爾奇表示：「我們感覺中國市場正在微幅回暖，將帶動2026年的增長。預計對華出口將有所回升，主要受惠於低基數效應。」

整體來看，勞力士(Rolex)、百達翡麗(Patek Philippe)、愛彼(Audemars Piguet)與卡地亞(Cartier)等高端品牌手錶，至今展現出比中端市場更強的韌性。

在10月銷售數據發布後的一份聲明中，貝爾奇曾指出：「少數旗艦品牌的亮眼表現，掩蓋了瑞士製錶業整體面臨的嚴峻環境。」

四、原料成本雖趨穩，食品價格仍難讓消費者鬆一口氣

2022年因烏克蘭戰爭爆發，食品價格曾達到高點，此後持續回落；但自2024年以來，因惡劣天氣及化肥等投入成本上升，食品價格再度攀升。根據世界銀行的經濟預測，隨著供應成長持續跟上需求增加的步伐，2026年的食品與原物料價格將與2025年大致持平。天氣條件的改善，確保了穀物的豐收，以及可可與咖啡豆的良好產量。

然而，這並不代表全球消費者就能在超市看到更低的食品價格。過去兩年，食品業者為了避免流失客戶，採取了分階段漲價策略。而可可等原料的成本仍比2023年的水準高出近65%。巧克力製造商因此不得不繼續漲價，即便這意味著銷量下滑。

舉例來說，瑞士蓮(Lindt & Sprüngli)今年漲價15.8%，導致2025年上半年銷售量下降5%。但單憑提價，該公司仍實現了11.2%的有機銷售成長。

瑞士蓮執行長阿達爾貝特·萊希納(Adalbert Lechner)在7月的半年報告發布會上曾說：「可以肯定的是，我們今年被迫實施的這種幅度的漲價，2026年將不會再出現。」

為了抵​​銷持續漲價造成的銷售下降趨勢，多家食品業者表示必須削減成本。雀巢(Nestlé)計畫在未來兩年裁減1.6萬名員工，以在2027年底前實現每年10億瑞郎的節省目標。巧克力製造商百樂嘉利寶(Barry Callebaut)則宣布，將使用由燕麥與葵花籽製成的可可替代品，以減少可可價格波動帶來的風險。

不久前談妥的美方關稅下調一旦開始實施，食品業所受壓力也可望減輕。10月發布的數據顯示，隨著美國對瑞高額關稅在8月生效，瑞士對美起司出口暴跌55.4%，而同期全球出口只下降9.4%。不過，瑞士起司生產商對2026年的前景仍保持謹慎。

瑞士乳業協會(Swissmilk)的克麗絲塔·布呂格(Christa Brügger)表示：「形勢在向正確的方向發展。但這還不是終點……我們尚不了解所有細節。」

這次美方關稅降至15%，也伴隨了瑞士方面的讓步，包括允許美國牛肉、雞肉與海鮮在固定配額內免稅進口瑞士。

(編輯：Samuel Jaberg/vm/ts，編譯自英文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)









