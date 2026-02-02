冬季风暴克莉丝汀重创葡萄牙 政府拨25亿欧元助灾后复原

（法新社里斯本1日电） 葡萄牙总理蒙特内哥罗（Luis Montenegro）今天承诺拨出25亿欧元（约29亿美元），支援上周横扫葡萄牙的冬季风暴克莉丝汀（Kristin）灾后复原工作。

克莉丝汀已造成5人死亡，并带来大范围破坏。

更多强降雨即将来临之际，蒙特内哥罗也将受灾最严重地区的「灾难状态」（比紧急状态低一级）延长至2月8日。

这项措施最早于1月29日实施，赋予当局执行安全措施及协调紧急应变的权力，原定今天到期。

蒙特内哥罗在紧急内阁会议后的记者会上表示：「部分地区将面临更严峻的情况，甚至可能需要撤离。」他警告说，「土壤水分已经饱和」。

国家海洋与大气研究所（IPMA）已将整个葡萄牙大陆置于警戒状态直至明天，预计会有强降雨和时速高达100 公里的强风，且预计本周全天候都将持续降雨。

葡萄牙民防局长席维斯特（Mario Silvestre）表示：「目前的天气预测非常严峻，可能造成重大破坏。」

「土壤已无法再吸纳水分，因此所有降雨都会流向盆地区域。现在的问题不是会不会发生，而是什么时候发生，以及严重程度有多大。」

葡萄牙民防机构已向全国多个地区的手机发送简讯警报，提醒民众注意洪水风险。

克莉丝汀1月27日夜间袭击葡萄牙中部和北部，造成洪水、山崩，以及建筑物和基础设施损毁。

作为援助方案的一部分，蒙特内哥罗宣布，受灾地区居民可享有为期90天的房贷与其他贷款暂缓偿还措施，并拨款4亿欧元用于紧急道路与铁路修复。

根据电力公司E-Redes数据，截至今天，仍有约16万7千名用户停电，主要集中在葡萄牙中部，已较风暴刚结束时的100多万户大幅减少。