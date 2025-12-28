几内亚安全部队剿灭武装团体 选前局势紧张

（法新社几内亚首都康纳克立27日电） 就在几内亚大选前夕，当局发声明表示，安全部队在首都制伏一个武装团体，并称该团体具有「威胁国家安全的颠覆意图」。

这个西非国家将于明天举行总统选举，共有9名候选人参选，其中包括军政府领导人顿波雅（Mamady Doumbouya）。 根据由警察、军人及海关官员组成的内部安全作战指挥部（Operational Command Post for Internal Security）联合单位发布的声明，今天清晨「根据可靠情报，安全部队在康纳克立（Conakry）郊区一处有武装团体出没的建筑内，采取针对性行动」。 声明指出：「在多次交火后，此次行动彻底剿灭该团体，并逮捕相关人员。」然而，该声明并未提供进一步细节，也未提及选举。 当地居民向法新社表示，昨晚及今天清晨，位于康纳克立市中心约15公里外的桑福尼亚（Sonfonia）社区传出枪声。 居民表示，枪战波及附近一座施工中的清真寺以及至少一栋民宅，两栋建筑的墙面留下弹痕，周边还有「血迹」。 自1958年独立以来，几内亚历经军事与独裁统治的复杂历史。根据2024年世界银行的数据，几内亚矿产资源丰富，但超过一半人口生活在贫穷线以下。 明天举行的选举旨在结束自2021年9月军方掌权以来，为期4年的过渡期。 顿波雅打压公民自由，自2022年起军政府禁止抗议活动。许多反对人士被逮捕、受审或被迫流亡海外。