几内亚比索军政府释放6名反对派人士

（法新社几内亚比索首都比索23日电） 西非国家几内亚比索执政军政府今天表示，已释放自上月政变以来遭拘留的6名反对派人士。

这6人与反对阵营领袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）关系密切。白瑞拉所属的「几内亚和维德角非洲独立党」（PAIGC）带领几内亚比索告别葡萄牙殖民统治，于1974年独立。

几内亚比索11月底发生政变以来，白瑞拉一直遭到拘押。

几内亚比索最高军事指挥部（High Military Command）在法新社所见的声明中表示，释放这些反对派人士是「善意的象徵，也是为恢复宪法正常运作及尊重国际权利所做的妥协」。

几内亚比索军方11月26日采取行动，推翻恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）政府，随后终止选举程序，宣布展开为期一年的过渡期，并任命军事将领恩泰姆（Horta N’Tam）担任国家领导人。

恩巴罗在政变期间曾短暂遭军方拘留，如今已逃离该国；另一名反对党候选人迪亚斯（Fernando Dias）则躲进奈及利亚大使馆寻求庇护。

塞内加尔外交部长本月21日率团访问几内亚比索时，曾与被拘留的反对派人士会面，并要求当局释放他们。

西非区域组织西非经济共同体（ECOWAS）本月扬言，将对阻碍几内亚比索恢复文官统治的人士祭出「针对性制裁」。

几内亚比索自独立以来，一直饱受政治不稳定所苦，在11月底的政变前，已经历4次军事政变及多次政变未遂。（编译：刘文瑜）