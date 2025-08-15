列车频误点班次取消惹民怨 德国政府撤换德铁执行长

（法新社法兰克福14日电） 德国政府今天宣布解除德国铁路公司（Deutsche Bahn, DB）执行长卢茨（Richard Lutz）职务，寻求彻底整顿多年来服务品质低落、屡遭批评的公共铁路网。 德铁曾以准时与高效率广受赞誉，但近年服务品质大幅下滑，评论家归咎于长期投资不足。

在欧洲最大经济体的德国，乘客近年经常抱怨列车严重误点或班次取消。去年，德铁将近4成长途列车未能准时。 德国政府证实，2017年起领导国营德铁的卢茨，将比原定合约期满提前2年卸任。

德国交通部长施奈德（Patrick Schnieder）在宣布人事异动时表示：「若看过消费者满意度、准点数据或盈利状况，就会知道德铁的现况十分严峻。」他强调，德铁必须「更快速、精简、有效率，也要更具经济效益」。 现年61岁的卢茨将暂时留任，直至找到继任人选，遴选程序即刻展开。

施奈德并表示，将于9月下旬公布大规模整顿德国铁路网的计画。德国政府拟设立5000亿欧元（约新台币17兆5124亿元）基金，以全面改善老化基础设施。 德铁已展开部分路网更新工程，但预估需多年才能完成。该公司近年获利下滑，并背负逾200亿欧元（约新台币7004亿元）债务。（实习编译：周依恩/核稿：张晓雯）