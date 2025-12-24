利比亚参谋总长遇坠机命丧土耳其 黑盒子已寻获

（法新社哈伊马纳24日电） 一架私人飞机从土耳其首都安卡拉起飞不久后坠毁，包括利比亚参谋总长在内，机上人员全数罹难。土耳其当局今天凌晨已寻获飞机的通话记录器及飞行资料记录器（即黑盒子）。

土耳其官员表示，这架猎鹰50（Falcon 50）型飞机起飞后几分钟就因电力故障请求紧急降落，随即失去联系，当时飞机正准备返回利比亚首都的黎波里。

土耳其安全人员在邻近安卡拉的哈伊马纳区（Haymana）找到飞机残骸。

内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）在事发现场对记者表示，已寻获这架飞机的通话记录器（voice recorder）及飞行资料记录器（flight data recorder）。

他说：「相关单位已着手对这些设备进行检查与评估。」

利比亚参谋总长哈达德（Mohammed al-Haddad）中将及另外4名助手，结束与土耳其军方官员在安卡拉的会谈后，正准备返回的黎波里。包含3名机组人员，飞机上一共有8人。

耶里卡亚指出，罹难者遗体还留在飞机残骸所在区域。他补充道，一支由22人组成的利比亚代表团已抵达安卡拉。

哈达德自2020年8月起担任利比亚参谋总长，由当时的总理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）任命。

利比亚目前分裂为两方，一方是由总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah）领导、获联合国（UN）承认的的黎波里政府，另一方则为利比亚东部由指挥官哈夫塔（Khalifa Haftar）领导的政府。

2011年，利比亚长期领导人格达费（Moamer Kadhafi）遭北大西洋公约组织（NATO）支持的起义者推翻并枪杀后，这个北非国家自此陷入分裂状态。

土耳其与联合国支持的的黎波里政府关系密切，提供经济及军事援助，双方人员交流频繁。

不过，土耳其近期也主动与利比亚东部政权接触，情报局长卡林（Ibrahim Kalin）8月曾在利比亚港市班加西（Benghazi）与哈夫塔会面。