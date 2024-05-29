前后任球后交锋 斯威雅蒂法网次轮险胜大直美

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（法新社巴黎29日电） 波兰籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法网第2轮，以7比6（7比1）、1比6、7比5，险胜曾拿下4座大满贯赛金杯的前球后大直美，惊险闯进第3轮。

日本网球女将大直美（Naomi Osaka）因为心理健康问题和怀孕生产等原因，从2022年9月中断网球生涯16个月，直到今年初才复出，目前女网单打世界排名为第134名。

面对刚复出的大直美，斯威雅蒂今天打得并不轻松，在首盘与大直美打到6比6平手抢七，最终以7比1率先拿下首盘。

之后，斯威雅蒂以1比6丢掉第2盘，被大直美扳平。到了第3盘，斯威雅蒂先是以2比5落后，之后连追5局，以7比5险胜。

斯威雅蒂赛后表示：「这场比赛真得很激烈，这场第2轮赛事比我原先预计的激烈许多。」她还说：「大直美打出了令人惊叹的网球比赛，也许她很快就会成为红土赛场专家。」

大直美与斯威雅蒂过去曾交手两次，上一次是2022年迈阿密网球公开赛，当时是斯威雅蒂胜出。大直美的法网最佳纪录是止步第3轮赛事，她所有大满贯赛冠军都是在澳网及美网拿下。

斯威雅蒂为2020、2022及2023年法网女单冠军，本届寻求三连霸。