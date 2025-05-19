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加反对党领袖批总理悄悄暂停对美关税 财长驳斥

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（法新社渥太华18日电） 加拿大反对党领袖博励治指责总理卡尼「悄悄」暂缓对美国商品徵收报复性关税，加国财政部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天驳斥有关说法。

在4月28日赢得大选的卡尼（Mark Carney）曾矢言要挺身对抗美国总统川普。为了回应美国对加拿大商品课徵关税，卡尼也对价值数十亿美元的美国进口商品祭出报复性关税。

在竞选期间，加拿大宣布暂缓向美国汽车制造商徵收关税，但条件是必须维持在加拿大的生产与投资。

加拿大官方报「加拿大公报」（Canada Gazette）5月7日概述上述消息，同时宣布暂停对食品、饮料的加工和包装用品、医疗、制造、国家安全和公共安全产品课税。

法新社报导，这些措施大多未受关注，直到英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）本周在报告中指出，有如此多的产品类别得到豁免，以致于加拿大对美国的关税税率实际上已降至「趋近于零」。

加国反对党领袖博励治（Pierre Poilievre）引述相关报告，批评卡尼「在未告知任何人的情况下，悄悄将对美国的报复性关税降至『趋近于零』」。

沈潘称这些说法「不实」。

他在社群平台X上澄清表示：「为了报复美国关税，加拿大发动史上最大规模的反击，包括对价值600亿美元的终端消费商品徵收关税，其中70%的关税仍然有效。」

沈潘的发言人米莱特（Audrey Milette）表示，关税暂缓实施6个月，是为让加拿大部分业者「有更多时间调整他们的供应链，以减少对美国供应商的依赖」。

她又说，加拿大持续对价值约430亿加元的美国商品徵收关税。

人口4100万的加拿大，其出口产品有3/4销往美国。最新就业报告显示，川普课徵关税，已经对加拿大经济造成损害。 （译者：纪锦玲）

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